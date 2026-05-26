Oltre duecento carabinieri in azione | le immagini del blitz targato Dda

Oltre duecento carabinieri hanno partecipato a un blitz antimafia tra la notte e l’alba nel Salento, con l’operazione concentrata a Squinzano. Sono state eseguite trenta misure restrittive emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della sostituta procuratrice. L’azione si è svolta sia nel territorio di Squinzano che in quello di Brindisi, coinvolgendo diverse località.

LECCE - Operazione antimafia tra la notte e l’alba nel Salento, con “epicentro” a Squinzano. I carabinieri del comando provinciale hanno infatti eseguito trenta misure restrittive sul territorio e anche in quello di Brindisi, emesse dal gip Francesco Valente, su richiesta della sostituta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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