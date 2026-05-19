Operazione antidroga a Licata | le immagini dei carabinieri in azione
Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione antidroga a Licata, documentata con immagini delle operazioni sul campo. Durante le indagini, è stato scoperto un traffico di cocaina proveniente dalla Germania, trasportata attraverso un camion. Sono state emesse sei misure cautelari nei confronti di persone coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e arresti, concentrandosi sulla rete di distribuzione e sui responsabili.
Cocaina dalla Germania a Licata con il camion: eseguite 6 misure cautelariCercavano autori e mandanti dell'incendio dello stabilimento Omnia, hanno scoperto un vasto giro di cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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