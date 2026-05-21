Oltre 400 allievi da tutta l' Emilia-Romagna a ‘Orizzonti Sonori’ un’intera giornata di concerti gratuiti al Mar
Oltre 400 studenti provenienti da diverse parti dell'Emilia-Romagna parteciperanno a ‘Orizzonti Sonori’, una giornata dedicata alla musica e a eventi gratuiti presso il Mar. Gli allievi, coinvolti nell’anno scolastico 20252026, hanno seguito corsi finanziati con fondi europei e organizzati dalle reti di scuole della regione. La manifestazione prevede concerti e attività aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di mostrare i risultati dei percorsi formativi svolti durante l’anno.
Un’intera giornata di musica e non solo, a ingresso gratuito, che avrà come protagonisti oltre 400 allieve e allievi in arrivo da tutta l’Emilia-Romagna che, nell’anno scolastico 20252026, hanno partecipato ai corsi finanziati con fondi europei dalla Regione, realizzati dalle reti di scuole di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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