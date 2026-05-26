Oltre 24 km al giorno otto plessi e cento alunni | il calvario senza rimborso del professore nomade

Un insegnante che ogni giorno percorre oltre 24 km tra otto plessi scolastici e più di cento studenti si trova a vivere un’esperienza difficile senza ricevere rimborsi. La situazione riguarda un docente di scuola primaria o secondaria che affronta un itinerario continuo tra più sedi, senza alcun supporto economico per le trasferte. La sua giornata lavorativa si estende su molte ore, con spostamenti frequenti e senza compenso aggiuntivo.

Riceviamo e pubblichiamo – è il titolo che apre molte inchieste sul mondo del lavoro. Stavolta però non si parla di rider o di magazzinieri, ma di un docente di scuola primaria o secondaria. La differenza, in apparenza, dovrebbe essere netta: chi insegna gode ancora di una certa aura di stabilità e prestigio. Francesco, che ha scritto a Fanpage, racconta invece una realtà fatta di giri interminabili, orari spezzati e una retribuzione che a conti fatti “diventa quasi offensiva”. L’insegnante lavora per due diversi istituti comprensivi della provincia di Palermo, sparpagliati su ben otto plessi: tre da una parte, cinque dall’altra. Ogni giorno, alla guida della sua automobile, percorre in media 24 chilometri. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sulla #SP95 del Castagno, istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, in prossimità dei cantieri dal km 0+100 circa al km 0+350 circa, nel comune di San Godenzo (FI), dal x.com