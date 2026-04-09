Riprende l' attività didattica della scuola Via Lanciano | alunni spostati in altri plessi
Le lezioni sono riprese nella scuola Via Lanciano, dopo i lavori di manutenzione straordinaria avviati martedì a causa degli allagamenti che avevano coinvolto l’edificio. Gli studenti sono stati trasferiti in altri plessi durante le operazioni di verifica e ripristino, che sono ancora in corso. La ripresa delle attività si è verificata dopo alcuni giorni di sospensione, durante i quali sono stati svolti interventi per mettere in sicurezza gli ambienti.
Riprendono le attività didattiche per gli alunni della scuola Via Lanciano, dove sono ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria e verifica iniziati martedì per via degli allagamenti che hanno interessato l’edificio.Le attività didattiche di giovedì 9 aprile si svolgeranno in sedi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Niscemi, lunedì si torna a scuola. Gli studenti degli istituti inagibili saranno ospitati in altri plessiA Niscemi si prepara il ritorno a scuola per gli studenti rimasti senza sede dopo la frana del 25 gennaio.
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