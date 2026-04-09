Riprende l' attività didattica della scuola Via Lanciano | alunni spostati in altri plessi

Le lezioni sono riprese nella scuola Via Lanciano, dopo i lavori di manutenzione straordinaria avviati martedì a causa degli allagamenti che avevano coinvolto l’edificio. Gli studenti sono stati trasferiti in altri plessi durante le operazioni di verifica e ripristino, che sono ancora in corso. La ripresa delle attività si è verificata dopo alcuni giorni di sospensione, durante i quali sono stati svolti interventi per mettere in sicurezza gli ambienti.