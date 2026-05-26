Olly sold out a Rock in Roma 2026

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Olly a Rock in Roma 2026 è già esaurito. L’artista, vincitore di Sanremo 2025, si esibirà il 30 giugno all’Ippodromo delle Capannelle.

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È già sold out il concerto di Olly a Rock in Roma 2026. Il cantante - vincitore di Sanremo 2025 - si esibirà il 30 giugno all'Ippodromo delle Capannelle. I biglietti sono andati letteralmente a ruba. Il concerto avrà inizio alle 21,45, ma i cancelli apriranno dalle 17 in via Appia Nuova 1245. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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