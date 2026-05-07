Elisa conquista Roma | sold out e medley rock al Palazzo dello Sport

Elisa ha portato il suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma, registrando il tutto esaurito. Durante la serata, ha eseguito un medley di brani rock che ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico. In particolare, il brano che ha scatenato il medley più energico è stato ascoltato in apertura. La cantante ha mostrato entusiasmo mentre interpretava “Luce”, coinvolgendo gli spettatori con la sua presenza sul palco.

? Cosa scoprirai Quale brano ha scatenato il medley rock più energico della serata?. Come ha reagito Elisa durante l'esecuzione di Luce al Palazzo dello Sport?. Perché la scelta del colore bianco definisce l'identità scenica della cantante?. Chi ha ricevuto l'abbraccio speciale di Elisa durante il brano Ostacoli?.? In Breve Repertorio di 25 brani tra pop, rock, elettronico e acustico.. Tributo rock con cover di Zombie dei Cranberries dedicata a Dolores O'Riordan.. Contatto fisico con i fan tra le prime file durante Ostacoli.. Presenza massiccia del fan club giunto da Monfalcone per l'evento.. Il Palazzo dello Sport di Roma ha registrato il sold out ieri sera, accogliendo migliaia di spettatori giunti da ogni parte d’Italia per l’esibizione di Elisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisa conquista Roma: sold out e medley rock al Palazzo dello Sport Notizie correlate Il sold out e tutte le emozioni di Elisa al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)Reduce dal successo del tour della scorso autunno, Elisa è ritornata nei principali palasport della Penisola, raccogliendo nella serata di ieri,... Il ritorno sold out di Fabrizio Moro al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)Fabrizio Moro ha dato un assaggio del nuovo tour direttamente dal palco del Palazzo Dello Sport della sua Roma, completamente sold out, dove è... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Elisa a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago. Cremonini duetta con Elisa, gran finale del tour all'Olimpico a RomaRomantico, rock ed elettropop. E' Cesare Cremonini che conquista l'Olimpico, chiudendo il suo tour dei record con una doppietta sold out - giovedì 17 luglio con ospiti Elisa e Luca Carboni e venerdì ... ilmessaggero.it Elisa, nuovo tour nei palasport in autunnoElisa conquista il sold out a San Siro - a 4 mesi dall'evento in programma il 18 giugno - e annuncia un nuovo capitolo del suo viaggio live: in autunno, a sette anni dall'ultima volta, tornerà nei ... ansa.it