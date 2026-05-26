Il candidato del centrodestra è stato confermato sindaco di Senigallia dopo una lunga campagna elettorale. La vittoria è arrivata in un contesto di sfida serrata, che ha visto la permanenza in carica di Olivetti. La decisione è stata presa dopo un referendum locale che ha coinvolto gli elettori della città. La vittoria ha permesso di proseguire i progetti avviati durante il mandato precedente senza interruzioni.

SENIGALLIA (Ancona) La spiaggia di velluto ha scelto Massimo Olivetti. Il candidato del centrodestra è stato confermato sindaco di Senigallia dopo una battaglia estenuante. Una vittoria giunta proprio sul gong, figlia di un testa a testa emozionante. L’ufficialità del successo di Olivetti è arrivata solo dopo la telefonata del suo sfidante principale, il candidato del centrosinistra, Dario Romano, che si è complimentato con il sindaco rieletto. "Voglio esprimere la mia profonda gratitudine per questo risultato straordinario e inaspettato – ha detto a caldo Olivetti –. Ringrazio innanzitutto la mia famiglia, i candidati consiglieri e i membri della giunta, che mi hanno sostenuto in una situazione iniziale che sembrava disperata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olivetti in extremis: "Avanti coi progetti rimasti incompiuti"

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Olivetti avanti, cresce il distacco su RomanoA Senigallia, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra ha ottenuto il 50,94% dei voti con 19 sezioni su 43 scrutinate.