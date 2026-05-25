Olivetti avanti cresce il distacco su Romano
A Senigallia, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra ha ottenuto il 50,94% dei voti con 19 sezioni su 43 scrutinate. Dario Romano si ferma al 48,04%. Il distacco tra i due candidati cresce leggermente. La percentuale di voti raccolti dal primo cittadino in carica rappresenta una maggioranza relativa, ma ancora non definitiva. La situazione potrebbe cambiare con l’ultimo conteggio delle sezioni rimanenti.
A Senigallia Massimo Olivetti prova ad allungare nella corsa per la riconferma a primo cittadino. Con 19 sezioni scrutinate su 43, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra sale al 50,94% e aumenta il vantaggio su Dario Romano, fermo al 48,04%. Più staccato Marco Binci, poco sopra l’1%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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