Forlì non ha ottenuto il titolo di Capitale della Cultura 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il risultato ha chiuso il percorso della città per questa edizione. Ancona, invece, ha ricevuto un riconoscimento e si è espressa invitando a proseguire con i progetti culturali. La vittoria di Ancona è stata evidenziata durante la cerimonia ufficiale.

Forlì non sarà la Capitale della Cultura 2028. Il verdetto che ha messo fine al sogno è arrivato ieri mattina al Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini, dove il ministro Alessandro Giuli ha dato lettura del responso dei giurati che, "all’unanimità", hanno scelto Ancona: una delle favorite fin dalle prime fasi. Erano presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, quello di Cesena Enzo Lattuca (che, invece di quella tricolore, ha scelto di indossare la fascia azzurra da presidente della Provincia) e Gianfranco Brunelli, presidente del comitato scientifico. "Quest’anno il nostro lavoro è stato difficilissimo – a introdurre è Davide Maria Desario, presidente della giuria –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura, premiata Ancona: "Ma andate avanti coi progetti": "Saremo sempre più Capitale"

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