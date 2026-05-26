Oikonomou è ancora in terapia intensiva dopo il grave incidente | ha subito due operazioni alla testa

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oikonomou si trova ancora in terapia intensiva a seguito di un incidente in moto. Ha subito due interventi chirurgici alla testa e le sue condizioni sono considerate ancora gravi.

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Come sta Oikonomou dopo l'incidente in moto: è ancora ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano difficili. Oggi si è sottoposto a una nuova TAC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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OIKONOMOU IN TERAPIA INTENSIVA DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE: EX SAMP E BOLOGNA IN CONDIZIONI GRAVI!

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