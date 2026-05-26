Ogni giovedì si svolge un ciclo di incontri dedicati al giornalismo, ora alla seconda edizione. La rassegna si tiene in città, presso il Broletto, ed è inserita nel programma di Lodi al Sole. Gli eventi coprono temi che vanno dal cinema allo sport, dalla moda alla radio, fino alle grandi direzioni editoriali. La serie di incontri si propone di offrire uno spazio di confronto e approfondimento sul settore giornalistico.

Dal cinema allo sport, dalla moda alla radio fino alle grandi direzioni editoriali. Il giornalismo torna a raccontarsi in città con la seconda edizione de “I Giovedì del Giornalismo”, la rassegna presentata ieri in Broletto e inserita nel programma di Lodi al Sole. Un ciclo di incontri che accompagnerà la città da giugno a settembre portando in piazza firme, volti e voci dell’informazione italiana. Nuovo è il direttore artistico: Franco Dassisti, giornalista e critico cinematografico, nonché ideatore del Garda Cinema Film Festival, che per la rassegna ha immaginato un percorso capace di attraversare i diversi linguaggi del giornalismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ogni giovedì un incontro sul giornalismo

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