Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | James Cameron dirigge Billie Eilish sul palco

Da giovedì prossimo, nelle sale cinematografiche italiane, sarà possibile vedere un film diverso ogni settimana, con la regia di un regista noto per i suoi successi. In uno di questi spettacoli, una celebre artista mondiale si esibirà sul palco, portando sul grande schermo una performance dal vivo. La programmazione promette di offrire un’esperienza immersiva, permettendo agli spettatori di vivere la magia del cinema e delle esibizioni dal vivo senza distrazioni.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da Fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Live.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT Un’esperienza cinematografica immersiva in 3D, diretta da James Cameron e Billie Eilish. Dal 7/05 al cinema. Se acquisti i biglietti online per gli spettacoli in 3D dal 7 al 10/05 ricevi il biglietto esclusivo. ucicin x.com