Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Billie Eilish diretta sul palco da James Cameron

Da giovedì arriva una rassegna cinematografica dedicata a un grande film ogni settimana, con una particolare attenzione a un evento che vede la cantante Billie Eilish sul palco, sotto la regia di James Cameron. La proiezione mira a offrire un’esperienza immersiva, permettendo agli spettatori di vivere appieno la narrazione senza distrazioni. L’iniziativa si svolge in diversi cinema della città, che si preparano ad accogliere il pubblico per questa programmazione speciale.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da Fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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