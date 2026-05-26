‘Oggi legge la maestra’ | storie fiabe e racconti speciali all' aria aperta
Mercoledì 27 alle 17, si terrà presso la biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara un evento di letture ad alta voce rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Durante l'iniziativa, verranno lette storie, fiabe e racconti all'aperto. L'attività è dedicata ai più giovani e si svolge nel rispetto delle norme in vigore. Non sono previsti altri dettagli su eventuali partecipanti o modalità di accesso.
Un nuovo appuntamento con le letture ad alta voce di storie e fiabe all'aria aperta attende i bambini dai 4 ai 10 anni mercoledì 27 alle 17, alla biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara. Per il ciclo ‘Oggi legge la maestra’, a intrattenere i piccoli ascoltatori saranno le maestre Sara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Lampo e il Bagno delle Risate | Storie Favole per Bambini Raccontate Audio Libri
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