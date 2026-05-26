‘Oggi legge la maestra’ | storie fiabe e racconti speciali all' aria aperta

Notizia in breve

Mercoledì 27 alle 17, si terrà presso la biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara un evento di letture ad alta voce rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Durante l'iniziativa, verranno lette storie, fiabe e racconti all'aperto. L'attività è dedicata ai più giovani e si svolge nel rispetto delle norme in vigore. Non sono previsti altri dettagli su eventuali partecipanti o modalità di accesso.