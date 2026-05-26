‘Oggi legge la maestra’ | storie fiabe e racconti speciali all' aria aperta

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 27 alle 17, si terrà presso la biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara un evento di letture ad alta voce rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Durante l'iniziativa, verranno lette storie, fiabe e racconti all'aperto. L'attività è dedicata ai più giovani e si svolge nel rispetto delle norme in vigore. Non sono previsti altri dettagli su eventuali partecipanti o modalità di accesso.

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Un nuovo appuntamento con le letture ad alta voce di storie e fiabe all'aria aperta attende i bambini dai 4 ai 10 anni mercoledì 27 alle 17, alla biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara. Per il ciclo ‘Oggi legge la maestra’, a intrattenere i piccoli ascoltatori saranno le maestre Sara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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