Merenda al Parco tra storie e sapori | a Bolgare la cultura si vive all’aria aperta

Domenica 24 maggio, a Bolgare, si terrà un evento intitolato “Merenda al Parco, tra storie e sapori”. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e si svolgerà all’interno di un’area verde della città. Durante la giornata, sono previste attività legate alla narrazione di storie e la degustazione di prodotti locali. L’obiettivo è coinvolgere le famiglie e promuovere le tradizioni attraverso momenti di socializzazione all’aperto. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

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