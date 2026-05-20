Merenda al Parco tra storie e sapori | a Bolgare la cultura si vive all’aria aperta
Domenica 24 maggio, a Bolgare, si terrà un evento intitolato “Merenda al Parco, tra storie e sapori”. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e si svolgerà all’interno di un’area verde della città. Durante la giornata, sono previste attività legate alla narrazione di storie e la degustazione di prodotti locali. L’obiettivo è coinvolgere le famiglie e promuovere le tradizioni attraverso momenti di socializzazione all’aperto. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.
Domenica 24 maggio, il Comune di Bolgare promuove l’iniziativa “Merenda al Parco, tra storie e sapori”. L’evento rappresenta un invito a prendersi del tempo, a respirare e a riscoprire il piacere della condivisione all’aria aperta. Si tratta di un appuntamento pensato specificamente per le famiglie, capace di unire la magica atmosfera delle letture animate alla genuinità di una merenda nei prati a base di frutta fresca e prodotti a chilometro zero. L’iniziativa nasce da una visione ben precisa dell’amministrazione, come spiega Miriam Valli, Assessore alla Cultura di Bolgare: “Crediamo che la cultura non debba restare chiusa tra le pareti di una biblioteca, ma che se ne possa fruire ovunque, creando occasioni di incontro e socializzazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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