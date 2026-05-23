' Passeggiata a tappe' racconti di quartiere per riscoprire storie curiosità e aneddoti

Una passeggiata guidata nel quartiere Barco di Ferrara, condotta dall'autore di un libro dedicato al quartiere, si propone di far conoscere storie, curiosità e aneddoti legati alla comunità locale. L'itinerario si svolge in più tappe e mira a evidenziare gli aspetti che hanno contribuito a definire l’identità del quartiere nel tempo. La visita si concentra su elementi storici e culturali senza includere approfondimenti politici o personali.

Una passeggiata a tappe nel quartiere Barco di Ferrara, guidata da Leonardo Viscione, autore del libro ‘Al Barco', racconti di quartiere’, per riscoprire storie, curiosità e aneddoti che hanno costruito nel tempo l'identità della comunità. L'appuntamento è per sabato 23 alle 10.30 alla biblioteca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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