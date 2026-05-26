Oggi si è tenuta l’assemblea generale di Confindustria, con il presidente della Repubblica e la premier presenti. L’evento è iniziato alle 10.30, poco dopo le dichiarazioni di chiusura di un rappresentante governativo. Durante l’assemblea sono stati discussi temi di interesse per il settore industriale. La presenza delle alte cariche dello Stato è stata confermata e si sono svolti interventi e discussioni tra i partecipanti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a decisioni specifiche.

L’appuntamento è per le ore 10.30, un’occasione di poco preceduta dalle parole di chiusura del leader degli industriali, domenica, al Festival di Trento Tutto pronto per l’Assemblea generale di Confindustria presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. L’appuntamento è per le ore 10.30, un’occasione di poco preceduta dalle parole di chiusura del leader degli industriali, domenica, al Festival di Trento. «In un momento come questo serve unirsi. Io credo che l’Europa oggi debba fare un esercizio più importante: quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Oggi Assemblea generale di Confindustria, con il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni

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Giovani, la chiave delle imprese

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