Umiliati gli attivisti della Flottilla il Presidente Mattarella e la premier Meloni condannano Israele

In una dichiarazione ufficiale, il Presidente e la Premier hanno condannato le azioni di Israele nei confronti degli attivisti della flottiglia. Si riferiscono a persone ferme in acque internazionali, definendo il trattamento ricevuto come “incivile” e “a livelli infimi”. La critica si rivolge anche a un esponente del governo israeliano, accusato di aver inflitto questo trattamento. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna da parte delle autorità italiane, che hanno espresso solidarietà agli attivisti coinvolti.

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“Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. Parole dure quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in commento alla condizione in cui si trovano numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla. A commento del video sugli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, il Presidente Mattarella ha parlato di “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. — Quirinale (@Quirinale) May 20, 2026 Sulla stessa linea anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che hanno dichiarato inaccettabili le immagini del Ministro israeliano Ben Gvir. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mattarella sulle umiliazioni di Ben Gvir agli attivisti della Flotilla: Trattamento incivile Sullo stesso argomento Israele, il fronte comune di Meloni e Mattarella per gli attivisti? Domande chiave Come hanno reagito Meloni e Mattarella alle immagini dei detenuti? Chi è il giovane torinese inserito nella lista nera di Israele?... Attivisti Flottilla bendati da Ministro israeliano, Mattarella: “Gesto incivile”Quattrocento attivisti della Flottilla fermati, bendati e inginocchiati in acque internazionali a Cipro. Sul caso degli attivisti della Flotilla derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale Itmar Ben Gvir, usa parole dure il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato dice senza mezzi termini che si è trattato di un trattamento incivile infl x.com Gli attivisti della Flotilla umiliati da IsraeleUn video diffuso dal ministro Ben Gvir li ritrae bendati e inginocchiati, mani legate e faccia a terra. Il presidente Mattarella: Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque ... romasette.it Umiliati gli attivisti della Flottilla, il Presidente Mattarella e la premier Meloni condannano IsraeleIl commento al video pubblicato dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir che testimonia le condizioni degli attivisti nel porto di Ashdod ... bergamonews.it