Divina bellezza Una mostra omaggia il 100° anniversario della prima Turandot

Dal 24 aprile al 1° novembre 2026, il Museo Casa Natale dedicato a Puccini ospita la mostra intitolata “Turandot, divina bellezza”. L’esposizione celebra il centenario della prima rappresentazione dell’opera e presenta materiali e allestimenti legati a questa produzione. L’evento rimarrà aperto fino al novembre e si svolge nello spazio dedicato alla memoria del compositore.

“Turandot, divina bellezza“ in mostra al Puccini Museum Casa Natale dal 24 aprile al 1° novembre 2026. Nel 100° anniversario dalla prima rappresentazione, una mostra celebra il grande capolavoro incompiuto di Giacomo Puccini, andato in scena il 25 aprile del 1926 al Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini. L’esposizione, allestita in alcune sale del museo, racconterà la complessa realizzazione per il palcoscenico scaligero del grandioso progetto lirico pucciniano con immagini d’epoca, fotografie di scena, cronache, documenti originali, offrendo al visitatore l’emozione di prendere parte in prima persona alla serata inaugurale di cento anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Divina bellezza“ . Una mostra omaggia il 100° anniversario della prima Turandot Una caccia al tesoro musicale per celebrare il centenario della prima di TurandotPisa, 3 aprile 2026 – Il 25 aprile 1926, al Teatro alla Scala di Milano, andava in scena per la prima volta l’ultima, grandiosa opera di Giacomo... Leggi anche: Anselm Kiefer a Milano: una mostra a Palazzo Reale omaggia “Le Alchimiste” della storia Argomenti più discussi: Divina bellezza . Una mostra omaggia il 100° anniversario della prima Turandot; Forlì e il Gran Teatro del Barocco in mostra ai Musei San Domenico; Nuoro – Pellizza e Ballero. La divina luce al Museo d’arte provincia di Nuoro; Arte in tv dal 29 marzo al 4 aprile: Modigliani, Klimt, Pompei e Cleopatra. Divina Bellezza. Alla scoperta dell’arte sacra in Italia - YouTube x.com Trentasei anni senza la strepitosa Sarah Vaughan, la "Divina" che non cantava note, ma scolpiva l'aria. Il suo magistero vocale rimane un’architettura di pura bellezza. Aveva un’estensione che sfidava il cielo e un timbro capace di farsi seta e velluto. Oggi il sil - facebook.com facebook