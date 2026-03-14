Per la prima volta in assoluto un capolavoro di Vermeer arriva sotto la Mole Ecco fino a quando si potrà ammirare

Per la prima volta, un capolavoro di Vermeer sarà esposto a Torino, portando con sé la sua luce unica e uno sguardo riconoscibile. L’opera dell’artista olandese sarà visibile nel capoluogo piemontese fino a una data ancora da comunicare. L’esposizione rappresenta un’occasione per ammirare da vicino uno dei dipinti più significativi del pittore olandese.

( a skanews) — Un Vermeer a Torino: per la prima volta un’opera dell’artista olandese arriva nel capoluogo piemontese e porta quella luce unica, quello sguardo diventato in qualche modo un paradigma, oltre a quel senso di sottile mistero tipico della sua pittura. Palazzo Madama inaugura così il ciclo «Incontro con il capolavoro». Weekend a Delft, in Olanda, sulle tracce di Vermeer. guarda le foto «La Donna in blu che legge una lettera dal Rijksmuseum di Amsterdam fino al 29 giugno a Torino a Palazzo Madama — ha detto ad askanews Clelia Arnaldi, curatrice della mostra — ha veramente offerto l’occasione di studiare le nostre collezioni e abbinare al dipinto tutto quello che poteva aiutare a contestualizzarlo». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per la prima volta in assoluto, un capolavoro di Vermeer arriva sotto la Mole. Ecco fino a quando si potrà ammirare Articoli correlati Leggi anche: Carta docente, arriva anche per gli ATA. Valditara: “Per la prima volta le risorse”, ecco per cosa potrà essere usata Parcheggio di Piazza Orsini, c’è la proroga: ecco fino a quando si potrà parcheggiareE’ stata certamente una delle novità più interessanti del commercio natalizio sannita. Tutto quello che riguarda Per la prima volta in assoluto un... Discussioni sull' argomento Johannes Vermeer per la prima volta a Torino: a Palazzo Madama inaugura Incontro con il capolavoro; Vermeer per la prima volta a Torino: a Palazzo Madama un dipinto che invita a rallentare ai tempi dello scrolling; Vermeer. Donna in blu che legge una lettera - Mostra - Torino - Palazzo Madama | Sala Atelier; Un capolavoro di Vermeer incanta Palazzo Madama. Vermeer per la prima volta a Torino: a Palazzo Madama un dipinto che invita a rallentare ai tempi dello scrollingLa donna che non dicono ma che raccontano tutto. Sono le protagoniste di Jan Vermeer, compresa La donna in blu legge una lettera alla finestra, esposta fino al 29 giugno a Palazzo Madama. torinoggi.it Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. Goethe Buon weekend con poesia di Cesare Pavese – arte di Vermeer e canzone di Lucio Battisti - facebook.com facebook “Il vino raggiunge la bocca E l’amore raggiunge gli occhi, Questa è la sola verità che ci è dato conoscere Prima di invecchiare e morire. Sollevo il bicchiere alle labbra, Ti guardo e sospiro. —William Butler Yeats #SpiritodiVino a #SalaLettura #art Jan Vermeer x.com