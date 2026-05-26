Oggi 26 maggio Nicola Piovani compie 80 anni La Rai omaggia il maestro
Oggi, 26 maggio, Nicola Piovani compie 80 anni. La Rai celebra il compositore con un omaggio speciale. Piovani ha lavorato con registi come Monicelli e Benigni, portando la musica toscana nel suo percorso artistico. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel cinema e nel teatro, con composizioni riconosciute a livello internazionale.
Firenze, 26 maggio 2026 - Nicola Piovani compie oggi 80 anni. E da Monicelli e Benigni, c'è molta Toscana nella sua carriera. Sulla Rai l'incontro col Maestro. Come nascono i capolavori in musica? Come si vince un Oscar? Come si arriva a lavorare con i più importanti registi italiani e del mondo? In occasione degli 80 anni di Nicola Piovani, Rai Cultura ripropone, oggi alle 11.15 e in replica alle 23.15 su Rai Storia, l’appuntamento a lui dedicato per la serie di Fremantle e Maxxi, in collaborazione con Rai Cultura “Essere Maxxi”. Nella puntata, il grande maestro, rivolgendosi anche ai giovani, descrive e racconta l’essenza della sua arte.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Il 26 maggio Nicola Piovani compie 80 anni (è nato a Roma nel 1946), oltre 50 dei quali dedicati a una carriera per la quale lui stesso si è definito molto fortunato. Del resto, non è d facebook