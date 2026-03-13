Oggi Athina Cenci compie 80 anni. La attrice, nota per il suo ruolo in vari film e programmi televisivi, ha espresso il desiderio di tornare a recitare. La sua carriera, iniziata molti anni fa, include numerosi lavori che le hanno assicurato un posto tra i volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. La giornata viene celebrata con ricordi e messaggi di auguri da parte di colleghi e fan.

Firenze, 13 marzo 2026 – Oggi Athina Cenci spegne 80 candeline. Fin dagli esordi della sua carriera, non ha mai smesso di occupare un posto speciale nel cuore degli spettatori, cinematografici e televisivi, per la sua simpatia, il carisma e la bravura. Accanto ai successi, non sono mancati momenti difficili, che l’hanno tenuta lontano dalle scene. Ma non ha mai perso il sorriso e il suo entusiasmo, e ora ha voglia di un nuovo inizio. Gli esordi con i Giancattivi' insieme a Nuti e Benvenuti. Nata il 13 marzo 1946 in Grecia, sull’isola di Kos, vanta una carriera ricca di successi. Attrice e comica amatissima dal pubblico italiano, con la sua brillante ironia e il suo talento naturale, ha lasciato un segno importante nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Athina Cenci oggi compie 80 anni. “Il mio sogno? Tornare a recitare”

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