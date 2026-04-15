Con il ' Capitale finanziario' arriva il uarto sold-out per Officina Forlì A giugno il gran finale del ciclo di incontri

Martedì scorso si è tenuto il quarto appuntamento del ciclo di incontri “Officina Forlì 2026: Idee per una Città che Cambia”, organizzato dall'associazione Officina delle Idee APS. L'evento, dedicato al tema del ‘Capitale finanziario’, ha registrato il tutto esaurito. Con questa tappa, si avvia verso il gran finale previsto a giugno, chiudendo un ciclo di incontri che ha visto partecipanti e pubblico interessati ai temi economici e finanziari.

Il ‘Capitale finanziario’ è stato al centro martedì scorso del quarto appuntamento del ciclo di incontri “Officina Forlì 2026: Idee per una Città che Cambia”, format dall'associazione Officina delle Idee APS. Moderato da Giuliana Villari, presidente di Forlì2035, al centro dell'appuntamento il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Argentia, il gran finale con Cucinotta. Stagione sold out guardando al futuroIl debutto nello scorso ottobre con un comico "Don Chisciotte", il gran finale fra febbraio e marzo, con "La moglie fantasma" con Maria Grazia... Reti sicure: arriva il vademecum. Un ciclo di incontri per orientarsiUn percorso di sensibilizzazione pensato per accompagnare soprattutto i ragazzi nelle sfide dell’era digitale.