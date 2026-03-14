L' architettura può curare l’indifferenza? | se ne parla nel nuovo talk di Officina Forlì

Nel nuovo talk di Officina Forlì si discute se l'architettura possa influenzare l’indifferenza. L’evento affronta il ruolo dell’infrastruttura più fragile e importante del territorio, il Capitale Sociale. La conversazione si concentra su come l’architettura possa incidere sulle relazioni sociali e sulla coesione comunitaria, senza entrare in analisi di cause o motivazioni.

Dopo aver esplorato la natura e il talento, Officina Forlì mette a nudo l'infrastruttura più fragile e preziosa del nostro territorio: il Capitale Sociale. “Mercoledì, la rassegna ideata per scuotere il futuro della città approda in un luogo simbolo della rigenerazione, l’Ex Atr, per lanciare una provocazione - viene comunicato -: e se l’architettura fosse la vera medicina contro la frammentazione sociale?” "Il tema della serata, "Architettura dell’inclusione: lo spazio come cura", nasce da un’urgenza collettiva - spiegano gli organizzatori -. Viviamo in città che spesso sono collezioni di scatole chiuse, dove lo spazio pubblico è ridotto a luogo di passaggio e il senso di comunità sembra essersi atomizzato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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