Officina abusiva scoperta dai Carabinieri lungo la Casilina | scattano sequestri e sanzioni

Notizia in breve

I Carabinieri hanno scoperto un’officina abusiva per la riparazione di motoveicoli lungo la Casilina. Il servizio, mirato a contrastare illeciti amministrativi e violazioni ambientali, ha portato al sequestro di attrezzature e a sanzioni amministrative. L’attività operava senza autorizzazioni ufficiali e senza rispettare le norme di legge. Nessuna persona è stata fermata o arrestata durante il controllo.