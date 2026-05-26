Officina abusiva scoperta dai Carabinieri lungo la Casilina | scattano sequestri e sanzioni

Da frosinonetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Carabinieri hanno scoperto un’officina abusiva per la riparazione di motoveicoli lungo la Casilina. Il servizio, mirato a contrastare illeciti amministrativi e violazioni ambientali, ha portato al sequestro di attrezzature e a sanzioni amministrative. L’attività operava senza autorizzazioni ufficiali e senza rispettare le norme di legge. Nessuna persona è stata fermata o arrestata durante il controllo.

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Un’officina per la riparazione di motoveicoli attiva senza alcuna autorizzazione è stata individuata dai Carabinieri nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto degli illeciti amministrativi e delle violazioni in materia ambientale. L’intervento è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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