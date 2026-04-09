Il Comune di Piombino assume due funzionari a tempo indeterminato i requisiti e la scadenza

Il Comune di Piombino ha aperto due concorsi pubblici per funzionari tecnici a tempo indeterminato nel settore Lavori Pubblici. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di lunedì 4 maggio. I candidati interessati devono rispettare i requisiti richiesti nel bando e inviare la propria candidatura entro la scadenza stabilita. La selezione riguarda due posti disponibili per questa posizione.

Ci sarà tempo fino alle 12 di lunedì 4 maggio per presentare domanda e concorrere per due posti messi a bando dal Comune di Piombino per funzionari tecnici a tempo indeterminato, da assegnare al settore Lavori Pubblici. Uno dei due posti è prioritariamente riservato ai volontari delle forze. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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