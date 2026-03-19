Biennale Buttafuoco inaugura restauro Padiglione Centrale senza Giuli | ‘Di ciò che non si può dire si deve tacere’

Oggi, all'inaugurazione del Padiglione centrale della Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco ha presentato il restauro dell’edificio senza la presenza di Giuli. La cerimonia si è svolta con un intervento in cui si è limitato a commentare l’intervento di recupero, senza fare riferimenti pubblici a eventuali controversie o motivazioni dietro l’assenza. La struttura è stata aperta al pubblico in questa giornata.

Oggi, all'inaugurazione del Padiglione centrale della Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco tiene un discorso celebrativo ma, tra i presenti, manca il ministro Giuli La rassegna d’arte più prestigiosa al mondo sta per iniziare e, nel clima di tensione e polemiche che accompagna questa edizione, oggi si aprono leporte del Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale di Venezia. Ma all’inaugurazione qualcuno manca all’appello: il ministro della Cultura,Alessandro Giuli. Un’assenza tutt’altro che casuale, che suona come un gesto apertamente polemico nei confronti della decisione del presidentePietrangelo Buttafuocodi consentire la partecipazione dellaRussia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, Buttafuoco inaugura restauro Padiglione Centrale senza Giuli: ‘Di ciò che non si può dire si deve tacere’ Articoli correlati Biennale, Giuli torna a criticare il Padiglione russo. E conferma che per la destra cultura è libertà. Buttafuoco lo ringraziaArriva dalla presentazione del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia la più efficace smentita di una certa narrazione che vorrebbe la... Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Approfondimenti e contenuti su Padiglione Centrale Temi più discussi: Giuli salta la Biennale e manda il vice capo di Gabinetto al suo posto; Russia alla Biennale di Venezia, l'intrigo internazionale e le carte al setaccio. La Fondazione: Norme rispettate; La destra alla disfida della Biennale teme la Russia e dimentica la diplomazia del ping pong; Biennale, Giuli vede le carte. La cultura divide la destra. Biennale, Buttafuoco inaugura il restauro senza Giuli: Di ciò che non si può dire si deve tacerePresentato a Venezia il nuovo Padiglione centrale. Assente il ministro, in polemica per l'apertura alla Russia ... repubblica.it Buttafuoco, 'un nuovo capitolo per il Padiglione centrale della Biennale'È un nuovissimo capitolo della storia gloriosa di un luogo unico. Questo padiglione ha avuto inizio 131 anni fa. (ANSA) ... ansa.it Oggi è stato presentato il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia, completamente rinnovato grazie ai finanziamenti stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) e del Piano N - facebook.com facebook #VENEZIA All’inaugurazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale, completamente ristrutturato. Un intervento da 31 milioni di euro che fa parte di un investimento complessivo di circa 170 milioni, reso possibile grazie all’accordo tra Comune d x.com