Paratici rivendica la scelta Sarri | Se ne parla negativamente ma il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale

Durante un'intervista, un dirigente sportivo ha difeso la decisione di ingaggiare l’allenatore, sottolineando che, nonostante le critiche, il bilancio della sua gestione alla squadra è stato molto positivo. Ha inoltre affermato che il suo contributo è stato significativo e che, nel tempo, le valutazioni si sono evolute. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni pubbliche legate alle scelte tecniche del club.

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