Nuovo sgombero in corso all' ex caserma Stamoto

Notizia in breve

La polizia sta eseguendo un nuovo sgombero nell’ex caserma Stamoto, un’area militare dismessa. Dalla mattina, gli agenti sono impegnati nelle operazioni di rimozione e sgombero dell’area abbandonata. L’intervento segue precedenti azioni di sgombero nell’area, che da tempo è oggetto di occupazioni non autorizzate. La polizia sta lavorando per ripristinare l’accesso e la sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati incidenti durante l’operazione.