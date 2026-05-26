Nuovo sgombero in corso all' ex caserma Stamoto
La polizia sta eseguendo un nuovo sgombero nell’ex caserma Stamoto, un’area militare dismessa. Dalla mattina, gli agenti sono impegnati nelle operazioni di rimozione e sgombero dell’area abbandonata. L’intervento segue precedenti azioni di sgombero nell’area, che da tempo è oggetto di occupazioni non autorizzate. La polizia sta lavorando per ripristinare l’accesso e la sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati incidenti durante l’operazione.
Nuovo intervento della polizia nell’ex caserma Stamoto. Dalla mattina gli agenti sono occupati in un nuovo sgombero dell’area militare dismessa e abbandonata.L’ex Stamoto non è nuova agli sgomberi, che la questura fa risalire alla presenza di persone che sfruttano il sito per cercare rifugio o. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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