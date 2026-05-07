Bologna si candida a Reinventing Cities 2026 | ex caserma Stamoto e Mattei 106 tra i progetti

Bologna ha presentato due progetti per l’edizione 2026 di Reinventing Cities, il bando internazionale promosso dal network C40. Le candidature riguardano l’ex caserma Stamoto e l’edificio di Mattei 106, entrambi oggetto di proposte di riqualificazione. L’iniziativa coinvolge circa 100 città nel mondo e si concentra sulla trasformazione di aree urbane per affrontare i cambiamenti climatici. La candidatura della città fa parte di un impegno più ampio di riqualificazione sostenibile degli spazi pubblici.

Bologna torna protagonista di Reinventing Cities e presenta due nuove candidature per l’edizione 2026 del bando internazionale promosso dal network C40 – Cities Climate Leadership Group, che riunisce circa 100 tra le più grandi città del mondo impegnate nella lotta alla crisi climatica. Dopo aver.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Senzatetto trovato morto all'ex caserma Stamoto, il rifugio degli invisibili Comunali 2027, anche Vincenzo Fazio si candida a sindaco: “A Bologna si può cambiare”Bologna, 4 marzo 2026 – Anche Vincenzo Fazio, anima del comitato 'Attacchiamoci al tram', scende in campo come candidato sindaco per sfidare...