Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto all'ex caserma Stamoto, un rifugio di fortuna frequentato da persone senza casa. La scoperta è avvenuta oggi a Bologna, dove il luogo era conosciuto come rifugio per chi vive ai margini. La vittima, che abitualmente si rifugiava lì, è stata trovata senza vita. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Bologna, 21 marzo 2026 – Viveva tra gli invisibili della Stamoto. Un rifugio di fortuna che però è stato anche il luogo dove lo ha sorpreso la morte. Arrivata dopo una vita ai limiti, passata per strada e afflitta da problemi di alcolismo. L’uomo, un quarantenne polacco, è stato trovato ieri senza vita nell’ex area militare tra viale Felsina e via Massarenti. Previsioni meteo: notti gelide e rischio grandine in Emilia Romagna. Cosa aspettarsi a Pasqua I soccorsi e le indagini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Nessun segno di violenza sul corpo, nessun elemento che possa far pensare a una morte causata da terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senzatetto trovato morto all'ex caserma Stamoto, il rifugio degli invisibili

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