Nuovo sgombero all' ex caserma Stamoto | undici denunciati | VIDEO
Nella mattina, la polizia ha sgomberato l'ex caserma Stamoto, un'area militare dismessa e abbandonata. Durante l'intervento, sono state denunciate undici persone. L'operazione mira a contrastare il degrado urbano e le attività illegali che si svolgono nell'area, con ripercussioni sull’ordine pubblico. L'intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto agenti in azione sul posto.
L'ex caserma Stamoto è stata di nuovo sgomberata dalla polizia. Nella mattina, agenti sono intervenuti nell'area militare dismessa e abbandonata per “contrastare la situazione di degrado urbano che agevola la commissione di attività illegali con riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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