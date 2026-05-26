Nuovo sgombero all' ex caserma Stamoto | undici denunciati | VIDEO

Notizia in breve

Nella mattina, la polizia ha sgomberato l'ex caserma Stamoto, un'area militare dismessa e abbandonata. Durante l'intervento, sono state denunciate undici persone. L'operazione mira a contrastare il degrado urbano e le attività illegali che si svolgono nell'area, con ripercussioni sull’ordine pubblico. L'intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto agenti in azione sul posto.