Blitz dei carabinieri alla Staveco | 12 denunciati dopo lo sgombero | VIDEO

Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti presso l’area della ex caserma Staveco, dove hanno eseguito uno sgombero di uno stabile occupato. Durante l’operazione, sono state denunciate dodici persone, che sono state portate in caserma per accertamenti. L’intervento si è svolto in un contesto di occupazioni non autorizzate nell’area, che si trova al centro di diverse attività di controllo.

Blitz dei carabinieri questa mattina nell’area della ex caserma Staveco, dove è stato effettuato uno sgombero all’interno di uno stabile occupato. L’operazione ha visto impegnati circa trenta militari del comando provinciale, supportati anche da un elicottero, unità cinofile e personale della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Staveco, maxi controllo dei carabinieri a Bologna: 12 occupanti abusivi denunciatiBologna, 23 aprile 2026 – Maxi controllo alla Staveco, con i carabinieri impegnati nella ex area militare anche con l’ausilio dell’elicottero. Torino: vasta operazione antidroga, 6 arresti e 19 denunciati. Il blitz dei carabinieriUna vasta operazione antidroga nel Canavese ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana; Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è anche ex banda Magliana Pernasetti; MAXI BLITZ DEI CARABINIERI DI VIBO CONTRO LA ‘NDRANGHETA: COLPITO IL CUORE DELLE COSCHE TRA SEI REGIONI; Nuovo blitz dei carabinieri al Quarticciolo, 12 arresti nell'operazione antidroga con droni. Operazione contro lo spaccio, blitz dei carabinieri di Novara tra Piemonte, Lombardia e LiguriaIl provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Novara, dispone di quattro misure di custodia cautelare in carcere, altrettante misure degli arresti domiciliari, 13 misure tra obbligo di dimora e obblig ... lastampa.it Droga nel campo nomadi, il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia: 5 indagati per spaccioLe misure prevedono la custodia cautelare in carcere per un uomo di 52 anni, ritenuto al vertice dell'organizzazione, divieto di dimora nell’intera provincia di Reggio Emilia nei confronti di tre uomi ... ilrestodelcarlino.it Uscite di sicurezza bloccate, droga e violenza: blitz nei locali notturni del pescarese - facebook.com facebook