Nuovo sciopero generale in arrivo a fine mese | visite mediche ed esami a rischio anche a Novara

Un nuovo sciopero generale è previsto per la fine del mese, con possibili ripercussioni su visite mediche ed esami anche a Novara. La protesta è stata indetta dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit. Durante la giornata di sciopero, si prevede che molte attività sanitarie potrebbero essere sospese o ritardate. La manifestazione coinvolge diversi settori e ha come obiettivo la protesta contro le politiche adottate.

Un'altra giornata di visite ed esami a rischio a Novara a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit.L'agitazione di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private è stata infatti programmata per la giornata di venerdì 29 maggio e interessa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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