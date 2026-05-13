Sciopero generale lunedì 18 maggio | visite mediche ed esami a rischio anche a Novara

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb, che coinvolge anche il settore sanitario. A Novara, questo potrebbe comportare il sospensione o il ritardo di visite mediche ed esami programmati. La protesta riguarda varie aree di lavoro, con l’obiettivo di manifestare contro alcune modalità di gestione del lavoro. Per i cittadini, si consiglia di verificare eventuali modifiche o cancellazioni degli appuntamenti previsti.

Visite ed esami a rischio a Novara a causa dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb.L'agitazione di 24 ore è in programma per la giornata di lunedì 18 maggio e interessa, tra gli altri, anche il settore della sanità. Previsti possibili disserviziCome comunicato dall'Asl di Novara, quindi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Se c’e’ il rugby si sposta il calcio Se c’e’ il tennis si sposta il calcio. Menomale che in Italia esiste solo il calcio… Calendari, poi, fatti a luglio! Ah, dimenticavo, lunedì 18 maggio c’e’ lo sciopero generale! #ASRoma #Derby #DerbydellaCapitale x.com

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