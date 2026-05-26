Nuovo sciopero ATM Milano venerdì 29 maggio | tutti gli orari e i motivi della protesta

Nuovo sciopero nazionale generale che interesserà i mezzi Atm di Milano: è fissata per venerdì 29 maggio la protesta dei lavoratori del settore trasporto pubblico rappresentati dal sindacato Cub – Confederazione unitaria di base – e da altre sigle sindacali. L’agitazione è contro lo sfruttamento, la guerra e il mancato adeguamento delle retribuzioni del settore pubblico. Secondo quanto comunicato da Atm “l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio”. Le ragioni della protesta sono state rese note dal sindacato: “Contro la guerra e l’aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Milano, il presidio per Atm: No a tagli sui mezzi, salari inadeguati e privatizzazione

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