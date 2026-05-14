Confermato lo sciopero Atm di domani | gli orari ridotti per venerdì 15 maggio

Domani a Milano è previsto uno sciopero dei mezzi Atm, con orari ridotti rispetto al normale. La protesta, confermata, interesserà i servizi di trasporto pubblico locale e durerà per tutta la giornata di venerdì 15 maggio. Le modalità e le fasce di garanzia non sono state comunicate. Gli utenti sono invitati a verificare gli orari aggiornati prima di pianificare i propri spostamenti.

Sciopero ridotto ma confermato. A Milano venerdì 15 maggio è in programma uno sciopero dei mezzi Atm. Il sindacato Al Cobas ha annunciato uno stop e, in accordo con la richiesta della prefettura per favorire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Duomo, l'orario è stato ridotto solo alla.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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