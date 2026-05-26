Un nuovo gruppo di aziende agricole si è formato nella zona di Empoli Valdarno. Il gruppo, chiamato “2 Sponde d’Arno”, include principalmente produttori di vino che non fanno parte di alcun consorzio. L’obiettivo dichiarato è collaborare tra loro per condividere risorse e migliorare le attività. La formazione del gruppo avviene in un momento di crescente interesse per la produzione locale e l’autonomia dei produttori. La costituzione è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane.

EMPOLI VALDARNO Il gruppo “2 Sponde d’Arno“ nasce dall’esigenza di mettere insieme aziende agricole principalmente produttori di vino non facente parte di nessun consorzio. Ieri all’Osteria Cantagallo di Capraia e Limite si è tenuta la presentazione ufficiale del gruppo che a breve si costituirà in associazione con uno statuto. Le aziende agricole che collaboreranno sono: Canneta-I Mori Lastra a Signa; Fattoria Castellina Capraia e Limite; Fattoria di Piazzano, Empoli; Fattoria Sammontana, Patrignano e Tenuta San Vito di Montelupo Fiorentino; Impresa Agricola Colle Paradiso, Podere La Botta, Limite sull’Arno; Tenuta Cantagallo, Capraia e Limite sull’ Arno e la torrefazione Caffè Negro di Limite sull’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo progetto. Aziende agricole uniscono le forze

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