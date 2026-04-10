Rigenerazione urbana | il piano per far tornare i giovani in centro

Un piano per riqualificare il centro storico è stato presentato recentemente in una città del sud Italia. Durante un incontro, l’assessore ha illustrato le linee guida della strategia, chiamata “Giovani in Centro”, finalizzata a favorire il ritorno dei giovani nell’area centrale. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti di enti e cittadini, concentrandosi su interventi infrastrutturali e di riqualificazione degli spazi pubblici.

L’assessore Burgazzi ha illustrato a Benevento la strategia cremonese per il rilancio del nucleo urbano storico, presentando il piano denominato Giovani in Centro durante un tavolo di lavoro dedicato alle infrastrutture e alla rigenerazione degli spazi pubblici. L’iniziativa mira a recuperare immobili della pubblica amministrazione attualmente inutilizzati per trasformarli in poli di aggregazione, cultura e formazione, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di socialità alle fasce più giovani e alle loro famiglie. Il modello Cremona tra risorse europee e gestione del territorio. Il progetto presentato da Burgazzi si fonda su una combinazione di capitali provenienti dal fondo sociale europeo, dai contributi della Regione e dal cofinanziamento del Comune di Cremona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rigenerazione urbana: il piano per far tornare i giovani in centro Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storicoPrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina. Temi più discussi: Urbanistica, il Piano Operativo Comunale entra nella fase finale / Comunicati / Novità / Homepage; Rigenerazione urbana, i progettisti: fermare l’espansione e ripartire dall’esistente; Centro Storico, sinergia tra Comune e Ordine degli Architetti per l’avvio di progetti di rigenerazione urbana; La Giunta assume il nuovo Piano urbanistico generale che disegna il futuro di Riccione: al via la fase delle osservazioni. Cultura e rigenerazione urbana, via libera al piano di spesa 2025 della legge su IblaCon l’approvazione del piano di spesa 2025 – dichiara l’assessore ai Centri storici del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri – proseguiamo un lavoro ... radiortm.it Ex Arrigoni Cesena: il piano di rigenerazione urbana da 20 milioniIl futuro dell'area Ex Arrigoni a Cesena: un nuovo quartiere con Centro per l'Impiego, CesenaLab, auditorium e aree fitness. Tutti i dettagli del progetto. livingcesenatico.it Meno degrado, più opportunità. Per il #MIT, la rigenerazione urbana significa restituire qualità, sicurezza e identità ai territori, trasformando risorse in cantieri e cantieri in futuro. Così costruiamo l’Italia di domani. x.com Meno degrado, più opportunità. Per il #MIT, la rigenerazione urbana significa restituire qualità, sicurezza e identità ai territori, trasformando risorse in cantieri e cantieri in futuro. Così costruiamo l’Italia di domani. - facebook.com facebook