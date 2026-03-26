Una ex protagonista del Grande Fratello potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, secondo quanto dichiarato da Milly Carlucci. La conduttrice ha affermato che sta prendendo in considerazione alcuni nomi per il cast, anche se attualmente è impegnata con la programmazione di Canzonissima, in corso sulla stessa rete. La nuova stagione dello show è prevista tra diversi mesi su Rai 1.

Ballando con le stelle è tra i programmi più amati della televisione italiana. La nuova edizione tornerà tra diversi mesi sui teleschermi di Rai 1 ma Milly Carlucci sta già pensando al cast nonostante sia impegnata con Canzonissima, attualmente in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Proprio la bionda conduttrice è stata ospite de La vita in diretta dove erano presenti anche Pierpaolo Pretelli e Barbara Rossi. In questo frangente, Alberto Matano ha fatto una proposta a Milly Carlucci in merito alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Il conduttore de La vita in diretta ha dichiarato: "Hai già iniziato a fare i casting per Ballando con le Stelle? Chiedo perché io ho qua al tavolo un pretendente che verrebbe pure a piedi all’Auditorium. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex protagonista del Grande Fratello verso Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli Opinionista Grande Fratello: Il cachet supera 10 anni a Ballando con le stelle di Milly Carlucci!Un’indiscrezione clamorosa scuote il gossip: il possibile cachet di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP potrebbe equivalere a dieci anni di...

Giulia Salemi si candida per Ballando con le Stelle e lancia un appello a Milly Carlucci (VIDEO)Ospite della puntata odierna di TV Talk, Giulia Salemi si è candidata come concorrente per Ballando con le Stelle.

Una raccolta di contenuti su Grande Fratello

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026: puntate, cast concorrenti e quando finisce; Grande Fratello Vip, l’indiscrezione sul cachet ‘monstre’ di Alessandra Mussolini. E lei si scusa con Selvaggia Lucarelli; Grande Fratello Vip, Filippo Nardi cambia vita: La sera consegno pizze; Grande Fratello Vip, Antonella Elia incontra l’ex: chi è Pietro Delle Piane. Intanto ecco il bacio fra Lucia e Renato.

Ex protagonista del Grande Fratello 2024 diventa scrittore: l’annuncio scatena fansI protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore, un ex gieffino dell'edizione 2024 ha fatto ... ilsipontino.net

Grande Fratello Vip, dopo il confronto scatta un nuovo bacio tra Lucia e Renato (VIDEO)Lucia Ilardo e Renato Biancardi si confrontano poi scatta un secondo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. comingsoon.it

«Ci sarebbe una sorta di ultimatum: ancora sette giorni e poi, mercoledì prossimo, il Biscione deciderà definitivamente, dati alla mano, quale destino riservare al programma… Se non cresce, a rischio due settimane…» Il Grande Fratello Vip sta vivendo un mo - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com