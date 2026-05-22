Foggia sole e caldo in arrivo | oltre 32 gradi entro fine maggio
Il fine settimana del 23 e 24 maggio a Foggia e nella provincia sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. L'alta pressione di origine subtropicale favorisce giornate con cieli limpidi o leggermente nuvolosi, senza previsioni di pioggia. Le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, superando i 32 gradi entro la fine di maggio. Le condizioni meteo sono favorevoli per attività all'aperto e spostamenti nel territorio.
Il fine settimana del 23 e 24 maggio si presenta soleggiato su Foggia e provincia. L'alta pressione subtropicale garantisce cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi, senza rischio di piogge. Lo conferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.Temperature nel weekend: niente caldo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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