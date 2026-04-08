Maxi cantiere del nuovo asilo nido fine lavori prorogata al 28 maggio

A causa delle condizioni meteorologiche avverse durante l'inverno e di alcuni ritardi tecnici, i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido a Castelfiorentino sono stati prorogati. La data di completamento è stata spostata al 28 maggio, rispetto alla pianificazione iniziale. L’intervento riguarda un grande cantiere che coinvolge diverse fasi di realizzazione e coinvolge le amministrazioni locali e le imprese edili.

Castelfiorentino (Firenze), 8 aprile 2026 – A causa del maltempo dello scorso inverno e di alcune opere collaterali propedeutiche, la fine dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo asilo nido di via Mascagni è stata prorogata ufficialmente al prossimo 28 maggio: la ditta edile che si sta occupando del maxi-cantiere avrà dunque poco meno di due mesi per chiudere le operazioni. Lo ha deciso il Comune di Castelfiorentino, accogliendo con una determina dello scorso 2 aprile la richiesta pervenuta dall’impresa. Alla base della richiesta, avanzata formalmente dalla ditta circa un mese fa, ci sono gli “ulteriori giorni di pioggia” tra gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggio Nuovo asilo nido “Collegamento”, lavori oltre il 65% e consegna prevista entro maggioCompletate strutture e impianti della nuova scuola per l’infanzia da 912 mila euro. Borgonovo, sopralluogo della minoranza al cantiere del nuovo asilo nido«A fronte delle allarmate segnalazioni di diversi cittadini su possibili problematiche sul cantiere del nuovo asilo di Borgonovo, ci siamo subito... Temi più discussi: Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggio; Lavori al Ponte Vecchio prima del maxi-cantiere; Si avvia alla conclusione il maxi cantiere di Veronetta: ora la prima riasfaltatura, in estate la completa riapertura; Centro Brocherel, tutto da rifare: il maxi cantiere slitta di altri 6 mesi. Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggioCastelfiorentino, accolta la richiesta dell’impresa edile a causa dei ritardi dovuti al maltempo e ad alcune opere collaterali ... lanazione.it Nuovo Arlecchino. A maggio la costruzioneAd oltre cinque mesi dalla sua partenza, avvenuta lo scorso ottobre, il maxi-cantiere per la realizzazione del nuovo Arlecchino ... msn.com L’incidente in via del Redentore, nel cantiere per la fibra ottica - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac da giovedì nuova fase del cantiere in viale della Venezia Giulia, deviate 3 linee x.com