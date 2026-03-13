Il presidente del Napoli ha raggiunto un accordo con il sindaco di Pozzuoli per la realizzazione di un nuovo centro sportivo. L’intesa riguarda l’area scelta per lo sviluppo delle strutture dedicate alla squadra azzurra. La firma tra le parti segna un passo importante nella pianificazione del progetto. La notizia viene riportata da fonti ufficiali del club e del Comune.

Il Napoli di Aurelio de Laurentiis sembra aver trovato l’area dove costruire il nuovo centro sportivo per la squadra partenopea. Come riferisce la testata Cronaca Flegrea il patron azzurro avrebbe trovato un accordo con il Sindaco di Pozzuoli per una cifra intorno ai 10 milioni. L’area designata sarebbe quella di Monteruscello, precisamente in Via De Curtis e nell’area che ospita le strutture di quello che sarebbe dovuto essere il centro tennistico più grande del sud Italia, realizzato e mai concluso all’inizio degli anni novanta. Napoli, arriva il rinnovo per Iaccarino. Blindato il gioiello della cantera azzurra Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del Napoli

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