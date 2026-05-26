Nuovo consiglio comunale l' aggiornamento in diretta sui voti di liste e candidati

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo consiglio comunale si è formato con i voti delle liste e dei candidati. La composizione rimarrà in carica fino al 2031, salvo dimissioni o eventi imprevisti. Durante la seduta sono stati ufficializzati i risultati delle preferenze e delle elezioni. La composizione definitiva sarà pubblicata nelle prossime ore. La durata del mandato è stata confermata e non sono state annunciate variazioni.

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Prende forma il nuovo consiglio comunale che rimarrà in carica, salvo dimissioni anticipate o eventi imprevisti, fino al 2031. Il dato che emerge dallo scrutinio delle prime 167 sezioni, su un totale di 253, regala già un'idea sull'assetto che avrà l'aula più importante di Palazzo Zanca. In testa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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