Nuovo consiglio comunale l' aggiornamento in diretta sui voti di liste e candidati

Notizia in breve

Il nuovo consiglio comunale si è formato con i voti delle liste e dei candidati. La composizione rimarrà in carica fino al 2031, salvo dimissioni o eventi imprevisti. Durante la seduta sono stati ufficializzati i risultati delle preferenze e delle elezioni. La composizione definitiva sarà pubblicata nelle prossime ore. La durata del mandato è stata confermata e non sono state annunciate variazioni.