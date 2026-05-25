Verso il nuovo consiglio comunale i voti live di liste e candidati

Il dato emerso dallo scrutinio delle prime 53 sezioni non regala sorprese per quel che riguarda l'assetto del consiglio comunale che verrà. In testa le principali formazioni della competizione elettorale.Tra queste figurano Sud chiama Nord, Basile sindaco di Messina, Messina Protagonista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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