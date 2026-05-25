Elezioni Agrigento 2026 i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale

Sono stati pubblicati i risultati delle elezioni comunali di Agrigento 2026, con i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale. Sono presenti i dati relativi ai candidati alla carica di sindaco e alle forze politiche che li sostengono. Il processo di aggiornamento dei risultati è in corso, con i dati disponibili ancora in fase di pubblicazione. La lista Forza Azzurri include vari candidati, tra cui Stefano Alonge, Antonio Amico e Miriam Bissanti.

Qui verranno pubblicati i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale di Agrigento. (Articolo in aggiornamento)Candidato sindaco Dino AlongeForza AzzurriStefano Alonge, Antonio Amico, Miriam Bissanti, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Cannella, Gaetano Capraro, Davide Castronovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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