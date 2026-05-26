Lavori in corso allo stadio Benelli, con interventi di ristrutturazione in vista della prossima stagione. Contestualmente, si stanno allestendo i nuovi organici delle squadre, con diversi acquisti e cessioni in programma. Le squadre sono impegnate a rafforzarsi, mentre i cantieri riguardano principalmente il settore degli spogliatoi e le tribune. La ristrutturazione dello stadio si svolge parallelamente alle operazioni di mercato.

C’è da costruire la squadra per la prossima stagione, ma c’è ‘ricostruire’ anche lo stadio Benelli. Che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà dotarsi di un fondo e di un manto erboso adeguati alla categoria, nonché dovrà rivedere la propria silhouette del settore distinti, con la rimozione delle strutture in ferro. Il cartello dei ‘lavori in corso’ sta per essere affisso all’impianto di via Punta Stilo. Forse, guardando anche a casa d’altri (Como), un po’ di tempestività non avrebbe guastato. Secondo fonti del club giallorosso, entro 10 giorni, sarà reso noto il cronoprogramma. Già all’inizio di aprile, Palazzo Merlato, confermando un investimento di un milione, aveva annunciato che, entro il mese di maggio, sarebbero partiti i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Nuovo’ Benelli, un’estate di cantieri

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