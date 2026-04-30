La squadra di pallavolo ha annunciato il nuovo responsabile sanitario per la prossima stagione. Si tratta di Piero Benelli, professionista dello staff medico Azzurro. La società ha scelto questa figura per gestire gli aspetti sanitari della squadra. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. Nessuna altra informazione è stata diffusa riguardo a dettagli contrattuali o altre modalità di collaborazione.

Colpo grosso della Megabox che affida al medico Piero Benelli la squadra per la prossima stagione. Benelli, coordinatore sanitario della Nazionale maschile di pallavolo, da anni in quello della Vuelle e anche a Fano in A2 nella Virtus, permetterà a Vallefoglia di fare quel passo in più in vista del prossimo campionato nella massima categoria. Benelli è anche direttore del Poliambulatorio Fisioclinics e docente a contratto all’Università di Urbino. "Sono molto felice di essere stato contattato dalla società per costruire insieme uno staff sanitario sempre più solido ed efficiente; credo che facendo tesoro delle esperienze di chi ha già...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Megabox pesca dallo staff medico Azzurro. Piero Benelli è il nuovo responsabile sanitario

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