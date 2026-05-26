Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid nel sud dell’Iran, vicino a Bandar Abbas, sede di una grande base navale vicino allo stretto di Hormuz. La Difesa americana ha dichiarato che l’azione è stata compiuta “per autodifesa”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o obiettivi specifici dell’attacco. L’intervento si è svolto in un’area strategica, importante per il traffico marittimo e le rotte energetiche.

Gli Usa hanno condotto un raid nel sud dell’Iran «per autodifesa », colpendo nei pressi di Bandar Abbas, sede di una grande base navale vicina allo stretto di Hormuz. Nel mirino, secondo quanto affermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti, alcune imbarcazioni che cercavano di collocare mine nel braccio di mare e anche postazioni per il lancio di missili. We just found out that it is possible to kill 80,000 people, including more than 10,000 children, displaced 2 million people and call it self-defense! https:t.co0zhgBuvuAR — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnewsirib) May 26, 2026 «Abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80 mila persone, tra cui più di 10 mila bambini, sfollare 2 milioni di persone e chiamarla legittima difesa»: così la tv di Stato iraniana ha commentato la notizia dei nuovi raid americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuovo attacco americano nel sud dell’Iran: «Autodifesa»

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Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

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